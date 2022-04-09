Україна боротиметься та паралельно шукатиме можливості для діалогу з Росією, - Зеленський

Україна готова до перемовин для закінчення війни, але також вона готова боротися за свою територію.

Про це глава держави заявив на пресконференції після переговорів з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Україна завжди говорила, що готова до перемовин і шукатиме будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що російські війська збираються окупувати ще одну частину наших територій.

"Це буде складна баталія. Ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. ... Скажу вам відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", - додав він.

Коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський зазначив, що перебіг подій залежатиме від багатьох чинників.

"Залежить від того, наскільки ми будемо міцними. Залежить від того, наскільки швидкими будуть наші партнери з постачанням зброї. Залежить від того, наскільки керівник РФ готовий іти далі. Від багатьох речей. Найголовніше – все буде залежати насамперед від наших Збройних Сил, тому найважливіше – щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків", - пояснив він.

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