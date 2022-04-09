Візит Джонсона до Києва не був спонтанним, - Єрмак

Після візиту прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва Україна стане ще сильнішою.

Про це у Telegram повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. З самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку з Президентом Володимиром Зеленським. А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною", - наголосив він.

За словами Єрмака, він регулярно спілкується з радником Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі.

"Тож цей візит не був спонтанним. Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішим", - додав очільник ОП.

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