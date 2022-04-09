Новини • Війна

Візит Джонсона до Києва не був спонтанним, - Єрмак

11 12476
Візит Джонсона до Києва не був спонтанним, - Єрмак
Після візиту прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва Україна стане ще сильнішою.

Про це у Telegram повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. З самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку з Президентом Володимиром Зеленським. А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною", - наголосив він.

За словами Єрмака, він регулярно спілкується з радником Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі.

"Тож цей візит не був спонтанним. Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішим", - додав очільник ОП.

Також читайте: Джонсон - один із найбільш принципових противників російського вторгнення, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Дєрьмака треба негайно ізолювати. Це загроза національній безпеці.
  • Підлога Маккартні
    Вот Елдак завхоз. Но у него есть советник Арестович. Но где это видано, что б у завхоза был советник? Может подмастерье Елдака?
  • Fjall_Raven
    это понятно. он приезжал, чтобы лично посоветоваться с дерьмаком по поводу предстоящего сражения на донбассе.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини