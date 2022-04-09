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Окупанти зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму, - Генштаб ЗСУ

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Окупанти зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму, - Генштаб ЗСУ
Окупанти проводять підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

Читайте також: Оперативна інформація станом на 18:00 9 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Хуй им рот а ни Мариуполь и хуй им в зад а ни Изюм ,ВСЕХ пидаров ватных отправим на ТОТ СВЕТ .....
  • Рекрут
  • Валентина Саюн
    Читаю питання редактору і страх сковує серце. Невже єрмаки і подоляки зможуть звільнити Залужного за його позицію фейкового миру. Тепер зрозуміла вихідка Люсі в прямому ефірі. Люди,Залужний це ваш шанс бути Україною
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