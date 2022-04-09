Окупанти зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму, - Генштаб ЗСУ

Окупанти проводять підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

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