Велика Британія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги для боротьби проти варварської кампанії Росії, - Джонсон
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Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів подробиці свого візиту до Києва.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відвідую свого друга Володимира Зеленського в Києві. Створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі України проти варварської кампанії Росії", - йдеться в повідомленні.