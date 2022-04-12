У Грузії назвали умови візиту спікера Папуашвілі в Україну

В правлячій партії "Грузинська мрія" назвали умови поїздки голови парламенту Шалви Папуашвілі до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда" із посиланням на Эхо Кавказа, з такою заявою виступив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе.

"Якщо ми всі об'єктивно переконаємось і отримаємо реальну відповідь на образу, або ж елементарно, отримаємо хоч одне слово, взяте назад із цих образ, голова парламенту Грузії готовий очолити делегацію", - заявив він.

Мамука Мдінарадзе також зазначив, що представники парламентської більшості готові вирушити до України з візитом.

"Декілька людей із парламентської більшості готові хоч сьогодні, завтра, або коли буде необхідно, і погоджено за протоколом, поїхати в Україну… Щодо візиту голови парламенту, то, як вам відомо, це має додаткове політичне навантаження", - сказав депутат.

Минулого тижня голова верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до керівників парламентів усіх країн , запрошуючи їх на власні очі побачити наслідки звірств російської армії на окупованих територіях.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі став першим, хто відповів публічною відмовою.