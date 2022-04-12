Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,6 тис. осіб, 157 літаків, 140 гелікоптерів, 732 танки і 1 946 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,6 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно склали: особового складу - близько 19600 осіб, танків ‒ 732 од, бойових броньованих машин ‒ 1946 од, артилерійських систем – 349 од, Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірак передав Росії контрабандну зброю для війни в Україні, - Guardian РСЗВ - 111 од, засоби ППО - 63 од, літаків – 157 од, гелікоптерів – 140 од, автомобільної техніки - 1406 од, кораблі /катери - 7 од, цистерн з ПММ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124. Спеціальна техніка - 25. Пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Автор: Степан Гутник