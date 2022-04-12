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Окупанти обстріляли старий млин у Дніпропетровській області, - голова ОВА Резніченко

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рф,війна
За минулу ніч в Дніпропетровській області була одна повітряна тривога і один обстріл. Росіяни влучили в старий млин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у старий млин. Люди не постраждали.

Поряд з нами у Херсонській області наші військові гатять орка, тому у наших прикордонних селах трохи гучно. Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся", - йдеться в повідомленні.

Резніченко закликав всіх виходити на роботу, "бо підтримка економіки під час війни – теж фронт".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн
    Гатять орків ,яке прекрасне словосполучення. Так тримати. Україна понад усе
  • 5 копійок
    Не здогадуєшся?
  • Хавронников Степан
    Демілітарізовано млин. Старий млин має стратегісне значення, це не тактична ціль, як сільський туалет типу "сортир", в млину штаб Азова напевно був, або С300 чешська.
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