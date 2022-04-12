Бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, - британська розвідка

Окупанти зосереджують свої атаки на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила британська розвідка. За даними розвідки Великої Британії, бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів. РФ досі перегруповує там свої війська. Водночас зазначається, що російські війська продовжують відводити з Білорусі для передислокації на сході України. Також читайте: РФ може застосувати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума