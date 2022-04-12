Бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, - британська розвідка
9 4935
Окупанти зосереджують свої атаки на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила британська розвідка.
За даними розвідки Великої Британії, бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів. РФ досі перегруповує там свої війська.
Водночас зазначається, що російські війська продовжують відводити з Білорусі для передислокації на сході України.