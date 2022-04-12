Сьогодні в Україні працюватимуть дев'ять гуманітарних коридорів, - Верещук. ПЕРЕЛІК

На вівторок, 12 квітня, погоджено роботу дев’яти гуманітарних коридорів для евакуації людей з небезпечних районів.

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, погоджена евакуація за такими маршрутами: з Маріуполя до Запоріжжя – на власному транспорті; з Бердянська до Запоріжжя – на власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя; з міста Токмак до Запоріжжя – на власному транспорті, і на блокпості в місті Василівка теж чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти захопили у полон близько 1,7 тис. українців, з них 500 - жінки, - Верещук

Крім того, запланована евакуація з міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

Евакуюватимуть людей і з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28); з міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324); з міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42); з міста Рубіжне до міста Бахмут; з селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагарина, 13).

Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.