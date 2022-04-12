Інформація про хімзброю в Маріуполі перевіряється: це могли бути фосфорні боєприпаси, - Міноборони
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Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", - розповіла вона.
При цьому Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.