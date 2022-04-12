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Інформація про хімзброю в Маріуполі перевіряється: це могли бути фосфорні боєприпаси, - Міноборони

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Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.


"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", - розповіла вона.

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При цьому Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Serhii Matvieiev
    Ви навіть не уявляєте наскільки це тупо, наскільки це підло. Навіть якщо вони в міністерстві оборони типу думають що це була не хімічна зброя а фосфорні бомби, тим більше що у них немає достовірної інформації. ЯКОГО Х.Я ПРО ЦЕ ТАК МЯМЛИТИ на увесь світ? По перше це був зарин. По друге Україна повинна використовувати будь яку можливість витягувати назовні, кричати турмосити усіх про усі без винятку злочини росії. А НЕ ВИПРАВДОВУВАТИ росію. ЯК так можна після усього нелюдського жаху?
  • Paul Foxen
    Надішлють спеціальний підрозділ секретарок шольца мікрона нехаймера орбана з пляшками
  • Oleksandr Ievtushenko
    Ну звісно, українські військові у Мариуполі не здатні відрізнити фосфорні бомби від хімічної зброї.

    Але беручи до уваги хто така ця зелена **** маляр і усі її інші заяви - аніскільки не дивує
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