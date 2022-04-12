Новини

На Луганщині частково зник мобільний зв'язок, - Гайдай

4 0162
телефон,мобільний
На Луганщині частково зник мобільний зв'язок.

 Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми! ​​На такий випадок в Україні запустили національний роумінг - Держспецзв’язку", - зазначив Гайдай.

Далі він детально зупиняється на тому, як підключитися до нього.

Всі пункти обов'язкові:

На Луганщині частково зник мобільний звязок, - Гайдай 02Відключити автовибір мережі

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

На Луганщині частково зник мобільний звязок, - Гайдай 02 Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

На Луганщині частково зник мобільний звязок, - Гайдай 02 Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

На Луганщині частково зник мобільний звязок, - Гайдай 02 Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Також читайте: В Україні запускається система оповіщення, де повідомлення виводитимуться на екран телефона

"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - резюмує очільник регіону.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
ТОП-новини
всі новини