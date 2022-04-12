На Луганщині частково зник мобільний зв'язок, - Гайдай

На Луганщині частково зник мобільний зв'язок.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми! ​​На такий випадок в Україні запустили національний роумінг - Держспецзв’язку", - зазначив Гайдай.

Далі він детально зупиняється на тому, як підключитися до нього.

Всі пункти обов'язкові:

Відключити автовибір мережі

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

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"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - резюмує очільник регіону.