Путін планує серію терактів на території РФ з подальшим звинуваченням ЗСУ для нагнітання антиукраїнської істерії, - Буданов

Ворог планує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгород чи одному з міст Криму", - зазначив він.

Він переконаний: провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців: "Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину "звірств українських націоналістів".

Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення", підкреслив начальник ГУР.

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"Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Бєлгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп", - додав Буданов.

На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.