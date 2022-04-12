Російські окупанти в Запорізькій області примусово відправляють чоловіків до військкоматів і "народної міліції", - ОВА

Російські окупанти у Запорізькій області вишукують чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів, а з українських поліцейських через залякування та тиск на їхні родини окупанти створюють загони так званої "народної міліції".

У Запорізькій області точаться запеклі бої, але українські воїни утримують позицій, а на деяких напрямках відтісняють ворога, тож ситуація залишається контрольованою, розповіли в ОВА щодо ситуації в регіоні станом на 8 ранку 12 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти розміщують живу силу і техніку у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл Запорізької та Херсонської областей. Помічено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів окупованого Запорізького краю. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів та телеграм-пабліків із викривленою інформацією щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції" російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема російських пенсій.

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На тимчасово зайнятих росіянами територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Окрім того, окупанти проводять рейди комунальними закладами для виявлення чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. З числа українських поліцейських, через залякування та тиск на їхніх близьких та родини, окупанти створюють загони так званої "народної міліції".

У Мелітопольському районі, за словами місцевих жителів, окупанти проводять обшуки у помешканнях людей - шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.

Складною є ситуація в Енергодарі. Окупаційна влада міста, що створена зі зрадників та російських окупантів, використовує ті самі методи тиску та репресій по відношенню до мирного населення, що вже використовували на території Донбасу у 2014-2015 роках. Відтак, окупанти намагаються повністю ізолювати Енергодар, ввести в ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальних дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборони. Крім того, у своїх брехливих пабліках розповсюджують неправдиву інформацію про те, що ЗСУ розбиті російськими військами. У цей самий час окупанти намагаються "окопатися" та закріпитися на околицях Енергодару.

У Гуляйполі тимчасово немає зв'язку через несправність генератора, що забезпечував роботу мобільної мережі. За словами міського голови Сергія Ярмака, зараз тривають ремонтні роботи", - розповіли в ОВА.