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Anonymous "злили" в мережу приблизно 200 тис. електронних листів мінкульту Росії

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хакер,anonymous
Хакерська група Anonymous заявила, що "злила" в мережу приблизно 200 тисяч електронних листів мінкульту РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила група у Твітері.

"Ці "злиті" дані містять понад 200 000 електронних листів від міністерства культури Російської Федерації", - заявили в Anonymous.

Зазначається, що всього хакери "злили" в мережу понад 700 Гб даних російського уряду.

В Anonymous наголосили, що хакерські атаки проти РФ триватимуть, поки Росія не припинить свою агресію проти України.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Гептимирон
    Культуры нет, а министерство есть. Так бывает. К тому же это министерство финансирует многих наших предателей и "крымских подписантов"
  • Болунгарвік Віталій
    а хіба в цій гнилій країни є міністерство культури?
  • Belzedor
    - Алло! Ета прачєчная?
    - *********! Ета міністєрство культури!
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