Унаслідок нічного обстрілу околиць Сєверодонецька та Гірського зруйновано майже всі комунікації, - Гайдай

Унаслідок нічного обстрілу околиць Сєверодонецька та Гірського Луганської області зруйновано майже всі комунікації. Росіяни серед іншого застосували фосфорні снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Люди сидять без світла, води й газу.

"Намагаємося відновити все, що зможемо. Але із кожним днем ремонтних бригад в області все менше. Коли бачиш, як тяжко ранять колегу, який підключає світло або зварює водогін, то яким би відважним ти не був, під кулі йти все важче. Обстріли російською армією стають все інтенсивнішими. "Режиму тиші" майже нема, а коли є – чергові комунальники виїжджають на об’єкти", – повідомив він.

Станом на вчора в області без електроенергії залишалися 95 795 споживачів, а сьогодні – 146 490. Знеструмлено 36 населених пунктів – 22 повністю, 14 частково.

"Унаслідок бойових дій без газопостачання перебувають 38 населених пунктів – 31 повністю та 7 частково. А це 130 183 (на відміну 106 070 минулої доби) абонентів. Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, Гірському, Сєверодонецьку, частково в Лисичанську", – додав Гайдай.

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