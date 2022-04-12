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Південь та Схід – проміжні цілі перед повторною спробою РФ захопити всю Україну, - Міноборони

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Південні та східні області для ворога – стратегічні цілі перед тим, як поцілитися на всю країну.

Про це в ефірі загальнонаціонального каналу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи військову ситуацію на півдні України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Південь також сьогодні, власне як і Схід, концентрує на собі великі зусилля ворога завоювати цю територію. Це ті цілі проміжні, які ставить перед собою ворог перед тим, як поцілитися на всю Україну вдруге. Бо вперше вони це робили в 2014 році. Тому Південь представляє для ворога, як і Схід, стратегічний інтерес, це зрозуміло. І на сьогодні дійсно це дуже складна ситуація, тут нема чого приховувати", - зазначила Маляр.

Відповідаючи на питання, як довго триватиме процес розмінування звільнених територій, заступниця міністра зазначила, що це дуже тривалий процес.

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"Розмінування це дуже тривалий процес, це треба розуміти. І дуже важливо, щоб місцеві жителі, чиї території звільнені, набрались терпіння і дочекалися кінця цього розмінування", - наголосила вона.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Знаю, що знову посипеться купа смття в мій бік, але я запитаю, -""хто дав кломанду розмінувати перешийок в Крим?" Хто дав можливість за лічені години захопити Херсонську, частину Запорізької і Миколаївської областей? Де справи ДБР, бо за Татьяною Чорновіл поїхали на позицію, де вона обороняє Київську область і порушили справу по "Стугнах", А можливо за те, що знищила три одиниці техніки ворога? На Пашинського через годину порушили справу за те, що передав у війська "Стугни", хоча після передачі буквально через години склад був знищений російською ракетою. Де справа проти ворогів, чому ми не знаємо, хтог це зробив, а можливо він продовжує це робити?
  • Папєрєднік
    Закрийте їй хто небудь пельку!
  • morbius2014
    А це точно наш зам. міністра оборони?
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