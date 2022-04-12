Новини

Навіть після звірств військ РФ у Бучі деякі країни ЄС не можуть визначитися із обмеженням на купівлю російських енергоносіїв, - Зеленський

3 19330
нафта
Президент Володимир Зеленський розкритикував європейських лідерів, які досі не ввели ембарго на енергоносії з Росії. Він наголосив, що навіть звірства в Бучі не змусили ЄС піти на цей крок.

Про це Зеленський зазначив під час звернення до парламенту Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Євросоюз обговорює вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну і досі не відомо, чи опиниться під санкціями нафта. Навіть після побачених масових вбивств в Бучі та інших містах деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитись, коли ж вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв. Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, але й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи воєнну машину РФ", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-який санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Навіть після 8 років війни вщяли отак і відчинили кацапам двері з Криму
  • Анатолий К 65c6a92d
    Як що зробив? А всі гроші закатав в асфальт, щоб бути голубом миру, а то там хтось вимагав будувати ракетні дивізіони "Нептун" і "Грім2". За них Нобілівську премію миру не дають. Це ж хтось так гарно всунув у вуха пану Володі і він будував дороги і мости, які фактично чомусь допомогли кацапам, а не нам.
  • Валентина Саюн
    Була інформація, що десь 68 фірм працюють в кацапії, з них 11 Німеччина, 28 Америка. Не потрібно палицю перегинати. Сам що зробив....шашлики готував. Вина Бучі 50%офісу за недовіру розвідці світу і довіру до ботоксного
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини