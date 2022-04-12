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США щодо Гаазького трибуналу: Путін безпосередньо причетний до масштабних воєнних злочинів і звірств в Україні

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Президент Росії Володимир Путін безпосередньо причетний до воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило посольство США в Україні у Твіттері.

"Офіційні особи України зазначають, що 42 країни вже звернулися до Міжнародного суду у Гаазі щодо російських воєнних злочинів. Без сумніву, питання скоєння широкомасштабних воєнних злочинів і звірств в Україні безпосередньо стосується російського президента", - зазначили американські дипломати.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Болунгарвік Віталій
    путін це створіння породжене його ж народом- бридким та підлим-
  • omelyan k
    Трибунал має бути не тільки над виконавцями і організаторами, а над самою ідеологією РАШИЗМУ
  • Kucher
    трибунал повинен розглядати справу не тільки проти одного ху№ла, а й проти всіх тих виродків, що скоювали злочини, і тих, хто їх підтримували.
    Власне, проти всього мордору.
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