США щодо Гаазького трибуналу: Путін безпосередньо причетний до масштабних воєнних злочинів і звірств в Україні
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Президент Росії Володимир Путін безпосередньо причетний до воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило посольство США в Україні у Твіттері.
"Офіційні особи України зазначають, що 42 країни вже звернулися до Міжнародного суду у Гаазі щодо російських воєнних злочинів. Без сумніву, питання скоєння широкомасштабних воєнних злочинів і звірств в Україні безпосередньо стосується російського президента", - зазначили американські дипломати.