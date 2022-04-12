Новини

Викрито нелегальний канал міграції чоловіків на Буковині, - Офіс Генпрокурора

11 17655
чоловіки
У Чернівецькій області правоохоронці викрили нелегальний канал міграції чоловіків призовного віку за кордон. За таку "послугу" зловмисники вимагали 4500 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру двом буковинцям в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, жителька Боян Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон чоловіків, громадян України, яким заборонено покидати межі держави.

Так, правоохоронці затримали підозрюваних при спробі доправити за 4500 доларів військовозобов’язаного до Румунії.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

Також дивіться: СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон. ФОТО

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Super Gut
    Коли там вже посадять другана найвеличнішого - татарова, за організацію незаконної міграції суркісів, портнова, медведчука, тупіцкого?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Відвідав 25.02.2022, отримав автомата, 3 тижні провів в теробороні свого села, колишній Києво-Святошинський, наразі Бучанський район.
    Прошу не піздіти...
    Так ось, Гепрокуратура, хто розмінував вихід з Криму, не підірвав міст на Геничеськ? Міст через Дніпро між Олешками і Херсоном, міст через р.Тетерів біля Іванківа, міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А ХТО Ж РОЗМІНУВАВ ВИХІД З КРИМУ?
    А, ОХВІС ГЕНПРОКУРОРА!
    ПІДСЦИКАЄТЕ ЗНАЙТИ ЗРАДНИКА?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини