Новини

У Польщі з підозрою у шпигунстві затримали росіянина

5 34017
Польська прокуратура заявила про затримання росіянина, який постійно проживав на території країни. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що чоловік займався шпигунською діяльністю на користь розвідки Російської Федерації. Він мав, серед іншого, збирати інформацію про військові частини, їхню техніку та укомплектованість", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського дипломата у Болгарії підозрюють у шпигунстві

Прокуратура оголосила росіянину про підозру в шпигунстві. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному тимчасовий арешт на три місяці. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, після вторгнення Росії в Україну країни почали масово висилати російських дипломатів-шпигунів.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Братья поляки сделайте на пилораме из одного касапа двух.
  • Roman I 19915c5b
    Skurwasyn jebany! No to zamknąć gościa na 10 lat i tyle 😡
  • Виктор Дийнега
    Украина как наследница Киевской Руси должна отобрать у московитов право называть себя русскими и право называть свою страну россией. Московия и московиты как это было в 1620-х годах.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини