США допоможуть задокументувати воєнні злочини Росії на Київщині

США готові допомогти міжнародній команді експертів задокументувати воєнні злочини Росії в селі Бузова на Київщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило у Твіттері посольство США в Україні.

"Нове масове поховання з десятками загиблих у с. Бузова поблизу Києва: Росія намагається звинуватити інших, але є факти. У співпраці з Україною, ми підтримуємо багатонаціональну команду експертів з питань воєнних злочинів для документування цих звірств. Ми притягнемо винних до відповідальності", - заявили у диппредставництві.

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