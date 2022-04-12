20,8% українців змінили місце проживання з початку війни, - дослідження

81,6% українців не планують змінювати своє місцеперебування в наступні 4 тижні.

З початком війни 20,8% українців змінили місце проживання. Про це свідчать результати соціологічного опитування "Війна в Україні: соціологічний вимір", проведеного компанією "Оперативна соціологія" на замовлення Норвезького інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) та Університету Осло Метрополітен (OsloMet), передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

При цьому 81,6% українців не планують змінювати своє місцеперебування в наступні 4 тижні, а 59,6% тих, хто виїхав або планує виїхати за кордон, хочуть якнайшвидше повернутись додому.

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Як свідчить дослідження, найвищий рівень міграції спостерігається в північних областях. А в Луганській, Донецькій, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях зафіксовано найвищі показники гуманітарних проблем.

Згідно з даними дослідження, близько 30% населення роблять грошові перекази. 18,7% вказали, що стали волонтерами. Ще 33,5% українців допомагають незнайомим людям самостійно.

Як вказано в результатах дослідження, через два-три місяці 70% українців залишаться без заощаджень. При цьому більш ніж 89% українців вважають достатньою міжнародну гуманітарну й фінансову підтримку. Тоді як 56,2% громадян України називають недостатньою міжнародну воєнну допомогу.

Соціологічне опитування на тему "Війна в Україні: соціологічний вимір" проводилось серед повнолітнього населення України в період із 13 по 23 березня методом телефонного інтерв’ю, опитано 3007 респондентів. Мета дослідження - виявлення проблем, які виникли в населення України у зв’язку з війною, розпочатою проти неї Російською Федерацією.