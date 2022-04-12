Понад 700 тисяч громадян України вивезено до Росії, - Денісова
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"За даними Російської Федерації, понад 700 тисяч наших громадян вивезено до Росії, за їхніми підрахунками, понад 130 тисяч дітей", – сказала Денісова.
За її словами, щодня до Росії вивозять майже 20 тисяч людей, українці перебувають у 35 регіонах РФ.
"Зараз фільтраційний табір є в Донецькій області, де перебувають понад 10 тисяч наших громадян. Це фільтраційні табори, в яких вони примушують наших громадян до співпраці. Дізнаються про їхні інтереси, про їхню підтримку України чи РФ. Вони дізнаються, чи є знайомі правоохоронці, щоб потім їх заарештувати і катувати, можливо, таким чином і знищити їх", – додала омбудсмен.
Денісова розповіла, що лише у Пензенській області Росії діють чотири табори, до яких ще в лютому, до початку широкомасштабної війни, вивезли жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Омбудсмен називає воєнним злочином насильне вивезення Росією українців. "Це порушення Женевської конвенції щодо дотримання прав цивільного населення", – сказала вона.
Денісова також відповіла на запитання, чи можливо повернути депортоване населення з окупованих територій поки триває війна: "Можливо, якщо будемо знати, куди їх повернемо. Якщо вони туди вивезені були, вони втратили, на мій погляд, будинки. Зараз та частина, з якої вони вивозять, вона тимчасово окупована, і там відбуваються жорстокі бої, бомбардування. Я думаю, що, можливо, їх вивозити в якусь третю державу, щоб вони були в безпечній державі, щоб їх не катували, щоб їм допомогли", – сказала омбудсмен.