Підписано Меморандум про співпрацю між центральними банками України та Польщі

Національні банки України та Польщі підписали спільний меморандум про співпрацю під час війни. Він сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НБУ.

11 квітня Національний банк України та Національний банк Польщі (НБП) підписали Меморандум про домовленості для посилення співробітництва в умовах військової агресії РФ проти України. Це є основою для розширення співпраці та сприятиме обміну інформацією і взаємній підтримці двох інституцій, а також встановленню тісніших зв'язків у фінансовій та банківській сферах між двома країнами.

"Партнерські стосунки та тісна співпраця між нашими інституціями пройшли не лише випробування часом, а й війною. Я щиро вдячний вам та вашій команді за той величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який ви робите з самого початку вторгнення агресора в Україну. Одним із беззаперечних доказів цього є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на 1 мільярд доларів США", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко, звертаючись під час підписання Меморандуму до голови Національного банку Польщі Адама Глапінського.

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"Під час зустрічі у Варшаві ми обговорили співпрацю, спільні проєкти та виклики, що постали перед центральними банками через війну в Україні. Разом з Кирилом Шевченком ми підписали Меморандум про домовленості на підтвердження наших хороших відносин та міцних зв’язків між нашими банками", – сказав професор Адам Глапінський.