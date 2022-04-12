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StopFake: "РИА Новости" опублікували "інтерв'ю" з вбитим російськими окупантами в Бучі екснардепом Ржавським. Скріншот

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ржавський
Російські ЗМІ продовжують цинічно брехати та вигадувати псевдо інтерв'ю.

 "РИА Новости" вийшло з новиною, в якій проросійський екснардеп Верховної Ради Олександр Ржавський, нібито прокоментував плани України щодо вступу до Євросоюзу, повідомляє Stopfake, передає Цензор.НЕТ.

"Але, як відомо, Ржавського було вбито в Бучі російськими же окупантами ще наприкінці березня", - наголошується в повідомленні.

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"Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС", — йдеться у матеріалі російських пропагандистів.

"Мабуть, російські пропагандисти заради такого ексклюзиву дістали Ржавського навіть на тому світі", - констатує Stopfake.

Раніше Цензор.НЕТ опублікував статтю "Як загинув від рук російських окупантів шанувальник РФ Олександр Ржавський".

StopFake: РИА Новости опублікували інтервю з вбитим російськими окупантами в Бучі екснардепом Ржавським 01

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • ahuhu
    З нетерпінням чекаємо на інтерв'ю з Жиріком.
  • Dust
    жирик две недели в карантине в холодильнике лежал чтобы смог с буйлом попрощаться
  • молодой рабочий
    Читайте сказку Родари «Джельсомино в Стране лжецов»
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