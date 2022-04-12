ГУР оприлюднило список військовослужбовців із Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців загону особливого призначення росгвардії "Яструб" з Нижнього Новгорода, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ГУР повідомляє у Телеграмі.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" - наголосили військові розвідники.

Список воєнних злочинців - за посиланням.

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