ГУР оприлюднило список військовослужбовців із Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини в Україні
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців загону особливого призначення росгвардії "Яструб" з Нижнього Новгорода, які скоїли воєнні злочини проти народу України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ГУР повідомляє у Телеграмі.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" - наголосили військові розвідники.
Список воєнних злочинців - за посиланням.