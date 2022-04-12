Путін переселяє українців за Урал і за полярне коло, - The Independent

Російський президент Володимир Путін переселяє українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру і за полярне коло. Близько 100 тисяч осіб вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх домівок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За даними офіційних документів, на які посилається видання, Кремль видав наказ про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 5500 миль (понад 8850 км) від їхніх будинків.

"В указі зазначалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася в Україні", Російська Федерація "погоджує розподіл" громадян до "суб’єктів Російської Федерації" та просила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб", - цитує видання.

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Вказано, що у Кремлі запланували відправку 11 398 осіб до Сибіру, 7 218 - на Далекий Схід і 7 023 - на Північний Кавказ, включно з іншими регіонами, такими як Чечня, Інгушетія і Дагестан.

З посиланням на окремі документи The Independent пише, що людей у Маріуполі просили підписати документи, в яких стверджується, що "українські війська обстрілювали їхнє місто".

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Повідомляється, що підписантам сказали, що вони не можуть повернутися в Україну, тому що їх чекає "переслідування".

Нагадаємо, Росія услід за депортацією почала паспортизацію. Країна-агресор видала на своїй території примусово вивезеним українцям вже 12 тисяч паспортів.

Як повідомлялося, російсько-окупаційні війська примусово вивезли до Росії та так званої "ДНР" майже 40 тисяч жителів Маріуполя.