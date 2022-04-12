"Укрпошта" ввела в обіг марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Від сьогодні, 12 квітня, Укрпошта ввела в обіг нові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Про це повідомляється на сторінці компанії у facebоok, передає Цензор.НЕТ.



На церемонію погашення запросили автора фрази - Романа Грибова.



Борис Грох же втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за найкращий ескіз для поштової марки. Тож від сьогодні філателістичний витвір можна придбати у головпоштамтах або онлайн.

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