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"Укрпошта" ввела в обіг марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

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марка
Від сьогодні, 12 квітня, Укрпошта ввела в обіг нові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Про це повідомляється на сторінці компанії у facebоok, передає Цензор.НЕТ.

На церемонію погашення запросили автора фрази - Романа Грибова.

Борис Грох же втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за найкращий ескіз для поштової марки. Тож від сьогодні філателістичний витвір можна придбати у головпоштамтах або онлайн.

Також читайте: Визначено переможця конкурсу на ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Це не дурість. Це засіб пропаганди яка нам конче потрібна. Все що допомагає Україні в боротьбі за державу має право на існування.
  • Джохар Перильдович Мафусаилов
    Этот текст ещё более уместен на рублёвых купюрах для расчёта за энергоносители.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    и "Гарпун" в догонку.....
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