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Другий етап війни в Україні неминучий. Він буде більш складним та кровопролитним, - заступник генсека НАТО Джоане

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війна
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що другий етап війни в Україні є неминучим. Він буде більш складним та кровопролитним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Digi24.

"На нас чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо на другий етап, ще складніший, цієї війни, яка, схоже, затягується", - сказав Джоане.

За його словами, через це союзники вирішили постачати Україні адаптовані до нової ситуації типи озброєння та засудив масові вбивства мирних жителів окупантами, назвавши це військовими злочинами РФ.

Відповідаючи на запитання, чи очікує Альянс, що армія Путіна продовжить навмисне вбивство мирних жителів, він відповів:

"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Вона матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення", - додав Джоане.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Verter_98
    Літаки вже не потрібні. ППО з обох боків

    Зараз найбільш актуальні далекобійні артилеристські системи щоб закопувать орків прямо в окопах. Саме їх і збираються дати.
  • Юрий Педаченко
    Каждый день просрочки "битвы за Донбасс" - новое оружие и более подготовленные ВСУ. Сегодня, согласно главе Луганской ОВА, ливень мешал оркам наступать, завтра будет ещё что-то. В общем это наша земля. И она за нас!
  • Dorian Gray e44930c7
    ну то може ДАСТЕ ЛІТАКИ ***** КОЛИ ЗАБРАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ?!
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