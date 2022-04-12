Євросоюз нагадав Росії про неприпустимість використання хімічної зброї: "Це абсолютно неприйнятно. Винні нестимуть відповідальність"

Європейський Союз уважно стежить за перебігом розслідування повідомлень про ймовірне застосування російськими військами хімічних речовин проти захисників Маріуполя.

Про це заявила речниця Європейської комісії Набіла Массралі на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили повідомлення в пресі щодо ймовірного використання хімічних речовин російськими збройними силами в Маріуполі та про те, що українські військовослужбовці мали симптоми хімічного отруєння. Ми уважно слідкуємо за цією ситуацією", - наголосила речниця.

Вона нагадала, що використання хімічної зброї, включаючи використання токсичних речовин як зброї, є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія. Це також є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, що посилює страждання цивільного населення.

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"Це абсолютно неприйнятно та створює загрозу безпеки для всіх нас. Винні у застосуванні хімічних речовин як зброї нестимуть за це відповідальність", - заявила Массралі.

Вона зауважила, що це вже не перший випадок, коли світ отримує тривожні сигнали щодо незаконного використання хімічної зброї російськими силами безпеки.