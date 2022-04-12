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У Польщі нові правила для українських біженців

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кордон,польща
Польща затвердила у законодавстві нові правила перебування українців, які рятуються від війни. Ті, хто в'їхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-картку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Нові правила для біженців із України внесено в законодавство. Зазначається, що легально перебувати до 18 місяців на території Польщі можуть всі, хто в'їхав з України з 24 лютого 2022 року. Але ті, хто приїхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-картку, а для цього стати на облік в місцевій адміністрації.

Також ті українці, які перебували у Польщі до 24 лютого за візою, і в кого термін легального перебування закінчується, можуть залишитися в країні до кінця 2022 року, але не матимуть право повторно в'їхати. На тих українців, які мали дійсний безвіз, це не поширюється, вони мають робити картку.

Громадяни України мають право працювати в Польщі офіційно.

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Інші умови для українців, які перебувають під тимчасовим захистом, не змінилися.

Наприклад:

  • Передбачені одноразові виплати після прибуття по 300 злотих на особу;
  • Оформлення номера PESEL зі статусом "Ukraina" (треба подати заяву з фотокарткою і зняттям відбитків пальців упродовж 60 днів, дані будуть передані в Прикордонну службу Польщі, що актуально для тих, хто не отримав відмітку про в'їзд при перетині кордону);
  • Право на безплатне відвідування дитсадка і школи;
  • Безкоштовне медичне обслуговування в державних медичних закладах, ліки в аптеках зі знижками.
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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    =ЛУГАНСЬК ОБЛ=
    ЗСУ пішли в контрнаступ в окупованому Новоайдарі, що на Луганщині, та знищили понад 50 тонн *********** та 40 одиниць техніки окупантів.💪
  • Autorare Autorare
    Я не уявляю , якщо б не Польща та Словакія , булаб катастрофа
  • Онотоле Онотольевич
    Вот кто настоящие братья!
    А не одичалые орки изза поребрика
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