У Польщі нові правила для українських біженців

Польща затвердила у законодавстві нові правила перебування українців, які рятуються від війни. Ті, хто в'їхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-картку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Нові правила для біженців із України внесено в законодавство. Зазначається, що легально перебувати до 18 місяців на території Польщі можуть всі, хто в'їхав з України з 24 лютого 2022 року. Але ті, хто приїхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-картку, а для цього стати на облік в місцевій адміністрації.

Також ті українці, які перебували у Польщі до 24 лютого за візою, і в кого термін легального перебування закінчується, можуть залишитися в країні до кінця 2022 року, але не матимуть право повторно в'їхати. На тих українців, які мали дійсний безвіз, це не поширюється, вони мають робити картку.

Громадяни України мають право працювати в Польщі офіційно.

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Інші умови для українців, які перебувають під тимчасовим захистом, не змінилися.

Наприклад: