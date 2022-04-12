У Польщі нові правила для українських біженців
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Нові правила для біженців із України внесено в законодавство. Зазначається, що легально перебувати до 18 місяців на території Польщі можуть всі, хто в'їхав з України з 24 лютого 2022 року. Але ті, хто приїхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-картку, а для цього стати на облік в місцевій адміністрації.
Також ті українці, які перебували у Польщі до 24 лютого за візою, і в кого термін легального перебування закінчується, можуть залишитися в країні до кінця 2022 року, але не матимуть право повторно в'їхати. На тих українців, які мали дійсний безвіз, це не поширюється, вони мають робити картку.
Громадяни України мають право працювати в Польщі офіційно.
Інші умови для українців, які перебувають під тимчасовим захистом, не змінилися.
Наприклад:
- Передбачені одноразові виплати після прибуття по 300 злотих на особу;
- Оформлення номера PESEL зі статусом "Ukraina" (треба подати заяву з фотокарткою і зняттям відбитків пальців упродовж 60 днів, дані будуть передані в Прикордонну службу Польщі, що актуально для тих, хто не отримав відмітку про в'їзд при перетині кордону);
- Право на безплатне відвідування дитсадка і школи;
- Безкоштовне медичне обслуговування в державних медичних закладах, ліки в аптеках зі знижками.