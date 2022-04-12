ЗСУ розшукують російські комплекси зв'язку Редут-2УС: просять українців допомогти

Міністерство цифрової трансформації закликало українців повідомляти за допомогою чат-боту "єВорог" інформацію про місце розташування російських комплексів зв'язку Редут-2УС.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ЗСУ розшукують російський комплекс зв'язку Редут-2УС.

Це радіолокаційна система, через яку керівництво російської армії дає команди солдатам та війська ворога обмінюються інформацією між собою. Знищивши цю систему, обірвемо зв'язок — і ворог втратить керування військами. Так російські генерали будуть змушені керувати своїми військами в "ручному" режимі на полі бою, а наші військові отримають доступ, щоб їх знищити.

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Якщо ви помітили такий комплекс, негайно повідомляйте про його геолокацію в Telegram-бот єВорог https://t.me/evorog_bot

Лише за два дні до чатботу єВорог українці надіслали 33 геолокації Редут-2УС. Наша команда вже передала цю цінну інформацію військовим.

Також продовжуйте надсилати всі інші кадри окупантів та ворожої техніки. Ставайте таємними агентами ЗСУ та дбайте про власну безпеку! Переможемо у війні разом", - розповіли в міністерстві.