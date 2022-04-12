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Дружина окупанта - чоловікові: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДIО

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Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.

"Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві. Працюємо на перемогу, щоб якомога швидше вигнати цю нечисть з України!", - резюмують в СБУ.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Ksenia VB
    А що коментувати.
    Орчиці ще гірші за орків.
  • olele
    Жена известного украинского композитора Игоря Поклада Светлана рассказала, что в Ворзеле под Киевом были лукашенковские войска:

    - В Ворзеле было три ротации оккупантов. Первыми зашли уроды, как говорится, пушечное мясо. Их послали на смерть, и они вокруг себя сеяли смерть.

    Вторая ротация - это белорусская бригада. Они стояли с белорусскими флагами. Пусть Лукашенко говорит что угодно, что Беларусь не вступала в войну, но это неправда. Они тут стояли, в Ворзеле. Об этом, кстати, нигде не говорили. Но это факт. Костя об этом тоже много раз рассказывал. Даже если бы не было флагов, белорусов легко узнать по говору, по акценту. Так вот с белорусами он смог договориться и стал возить гуманитарную помощь. Они не то чтобы лояльно настроены были, но, во всяком случае, позволяли доставлять людям продукты.

    А потом зашла Псковская десантно-штурмовая дивизия. Вот эти уже абсолютные ублюдки. Они считаются элитой российской армии. Так вот эта «элита» жила в нашем доме - мылись, в бильярд играли, спали, разграбили дом и напоследок еще заминировали! И это при том, что они точно знали, в чьем доме живут - видели в кабинете афиши, фотографии с российскими звездами, награды. Я понимаю, искать логику в голове уродов не имеет смысла. Но чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор вернулся домой и подорвался, условно говоря, открывая крышку пианино? Вот только недавно мне позвонил сосед и рассказал, что у него на шкафу гранату нашли. Все дома на нашей улице заминированы. Реально страшно по участку ходить. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/12/463204/
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