Дружина окупанта - чоловікові: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДIО
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Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.
"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.
"Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві. Працюємо на перемогу, щоб якомога швидше вигнати цю нечисть з України!", - резюмують в СБУ.