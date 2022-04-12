У Маріуполі загинули понад 10 тисяч мирних жителів, – мер Бойченко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з початку російського вторгнення у місті загинуло більше 10 тисяч мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Бойченка, кількість жертв може зрости до 20 тисяч, оскільки російські окупанти постійно атакують місто, а тіла маріупольців залишають "килимом на вулицях".

Мер звинуватив окупантів у тому, що вони кілька тижнів блокували спроби доставити гуманітарну допомогу в місто, частково для того, щоб приховати вбивства людей.

Бойченко також повідомив нові подробиці недавніх заяв українських офіційних осіб про те, що російські сили привезли до Маріуполя пересувні крематорії, щоб позбавитися тіл жертв блокади. Він розповів, що російські сили доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники.

Також читайте: Понад 30 тис. маріупольців окупанти примусово вивезли на територію ОРДО та РФ, - мер Бойченко

"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба, і ці тіла спалюють", - сказав Бойченко.

За словами мера, у Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мирних жителів, які гостро потребують їжі, води, тепла та зв'язку.