Російські окупанти крали "Швидкі", автобуси та фури з ліками, які не потрапили до аптек - розпочато розслідування

Прокурорами м. Запоріжжя здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами заволодіння військовослужбовцями РФ транспортними засобами та розбою

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

За даними слідства, 9 квітня 2022 року озброєні російські військові проникли на територію Більмацької підстанції екстреної швидкої медичної допомоги, звідки викрали дві автівки спецмедтранспорта. 11 квітня 2022 року представники збройних формувань країни-агресора незаконно заволоділи автобусом ISUZU, який належав Федорівському центру професійної освіти та зберігався на території установи у Пологівському районі.

"Також військові країни-агресора продовжують викрадати транспортні засоби у громадян на окупованих територіях Запорізької області. 9 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ незаконно заволоділи 2-ма вантажівками з прицепом, які належали мешканцю м. Пологи. Ще одне незаконне заволодіння автотранспортом сталося наприкінці березня 2022 року на в’їзді до окупованого Енергодара. Погрожуючи водієві вогнепальною зброєю, окупанти заволоділи автомобілем та медпрепаратами, які повинні були потрапити до аптек міста на потреби мирного населення. Загальна вартість викрадених ліків становить майже 370 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі територіальних підрозділів Головного Управління Нацполіції в Запорізькій області.

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