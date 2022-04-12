Путін заявив про глухий кут у переговорах з Україною: "Київ відійшов від стамбульських домовленостей"
"Київ відійшов від стамбульських домовленостей, повернулися до глухого кута", - стверджує Путін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на delfi.lv.
З його слів, нібито "непослідовність" України із "принципових питань створює труднощі для досягнення домовленостей, прийнятних для всіх".
Також Путін ще раз заявив, що "спецоперація в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку" та запевнив, що нібито "операція йде за планом".
"Дії у певних регіонах України були пов'язані лише з тим, щоб скувати сили, зруйнувати військову інфраструктуру, створити умови проведення більш активних дій на території Донбасу. ... Ми діятимемо ритмічно, спокійно, за планом, який спочатку було запропоновано Генеральним штабом", - заявив Путін.