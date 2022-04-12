Путін каже, що звірства РФ у Бучі - фейк, а Лукашенко - що то "спецоперація англійців"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"В українській Бучі організований такий же "фейк", як був з хімічною зброєю в Сирії", - запевняє Путін.
Більше того, Путін стверджує, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, нібито передав йому якісь документи про те, що сталося.
"Ці документи передані до ФСБ - як, хто - у них є відповідні перехоплення, - на якому транспорті приїжджав до цього населеного пункту та створював умови для організації цієї провокації", - переконує Путін.
У свою чергу Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові, – це нібито спецоперація англійців".
"Це як у Бучі… Ми якраз обговорювали цю політику – всі кричать, ну треба було запровадити черговий пакет (санкцій. – Ред.), нам це відомо. Ми докладно обговорювали їхню психологічну спецоперацію, яку провели англійці", - переконує білоруський диктатор.
"Якби тільки з військовою операцією Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися завдати, як вони вважали, нищівного удару, і по сусідніх областях", - додає він.