Путін каже, що звірства РФ у Бучі - фейк, а Лукашенко - що то "спецоперація англійців"

Президент Володимир Путін на пресконференції в Амурській області назвав "фейком" повідомлення про масову загибель цивільних осіб у Бучі від рук російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"В українській Бучі організований такий же "фейк", як був з хімічною зброєю в Сирії", - запевняє Путін.

Більше того, Путін стверджує, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, нібито передав йому якісь документи про те, що сталося.

"Ці документи передані до ФСБ - як, хто - у них є відповідні перехоплення, - на якому транспорті приїжджав до цього населеного пункту та створював умови для організації цієї провокації", - переконує Путін.

У свою чергу Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові, – це нібито спецоперація англійців".

"Це як у Бучі… Ми якраз обговорювали цю політику – всі кричать, ну треба було запровадити черговий пакет (санкцій. – Ред.), нам це відомо. Ми докладно обговорювали їхню психологічну спецоперацію, яку провели англійці", - переконує білоруський диктатор.

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"Якби тільки з військовою операцією Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися завдати, як вони вважали, нищівного удару, і по сусідніх областях", - додає він.