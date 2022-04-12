Путін хоче, щоб перемовини з Києвом були в Білорусі: "Майданчик цілком підходить для подальших контактів"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що з його точки зору Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.

Про це він сказав на спільній із Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Докладно поінформував Олександра Григоровича (Лукашенка. – Ред.) про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та в Україні, а також переговорного процесу з цієї теми", - заявив Путін.

Президент Росії подякував Лукашенку за "хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів" з Україною.

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"Почати прямий діалог з українською стороною стало можливим завдяки особистим зусиллям "президента" Білорусі. Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів", - додав він.

Путін також зазначив, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.