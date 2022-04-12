Російська компанія-гігант "Сєвєрсталь" не змогла виплатити інвесторам борги і вперше за 10 років не заплатить акціонерам

Російська "Сєвєрсталь", яка є одним з провідних виробників сталі в Росії та спеціалізується на листовому прокаті ,може не виплатити дивіденди вперше за понад 10 років

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на заяву компанії, інформує Цензор.НЕТ

Керівництво російської "Сєвєрсталі", яка так і не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів до закінчення грейс-періоду, не рекомендуватиме раді директорів виплачувати дивіденди за 2 квартали. У компанії пояснили це "високою невизначеністю, з якою зіткнулись усі компанії".

"Якщо це рішення буде прийнято, акціонери компанії не отримають виплати вперше більш ніж за 10 років. Компанія також вирішила тимчасово не публікувати своєї фінансової звітності за перший квартал 2022 року. Попередня перерва у виплатах була, коли компанія виплатила проміжні дивіденди за підсумками дев'яти місяців 2008 року, після чого наступні дивіденди були виплачені лише за підсумками дев'яти місяців 2010 року", - йдеться у повідомленні.

Основною проблемою при ухваленні рішення про дивіденди вона називають високу невизначеність, з якою зіткнулися всі компанії. Розгляд питання щодо виплати дивідендів за результатами четвертого кварталу 2021 року має відбутися на річних зборах акціонерів 20 травня, уточнила компанія.

"Рада директорів розгляне та доопрацює свої рекомендації щодо виплати дивідендів при затвердженні питань, пов'язаних із підготовкою до річних загальних зборів акціонерів", - йдеться у повідомленні.

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"Сєвєрсталь" вирішила тимчасово не публікувати свою фінансову звітність за перший квартал 2022 року, пояснивши це тим, що "значна частина її акціонерів не в змозі приймати інвестиційні рішення і таке розкриття інформації може поставити частину зацікавлених сторін у вигідніше положення щодо до інших", - пишуть ЗМІ.

"Йдеться про те, що торгів на Лондонській біржі немає", - прокоментувала це рішення представник компанії. Після цього компанія вирішила спробувати отримати спеціальні ліцензії США, Великої Британії, Люксембургу та Ірландії, які допоможуть проводити платежі безперебійно. З огляду на терміновість питання компанія попросила регуляторів розглянути заяви в прискореному порядку. Але відповіді на запит "Сєвєрсталь" поки що не отримала, заявили в компанії.