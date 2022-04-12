Російські загарбники завдали Миколаєву збитків на більше ніж 110 млн грн, - мер Сєнкевич

Російські окупанти за час війни завдали Миколаєву збитків на понад 110 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Фейсбуку.

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"На сьогодні по місту ми підрахували збитків на понад 110 млн грн", - написав Сєнкевич у фейсбуці у вівторок.

За його словами, внаслідок дій російських окупантів пошкоджень зазнали заклади соціального захисту (пошкоджено три об'єкти на майже 1 млн грн), заклади охорони здоров'я (п'ять об'єктів більше ніж на 4 млн грн), освіти (46 об'єктів на понад 20 млн грн), заклади фізичної культури та спорту (п'ять об'єктів більш як на 5,5 млн грн), а також житловий сектор (550 звернень на майже 80 млн грн).

"Ми все обов’язково відновимо, відбудуємо наше місто і всю Україну. На жаль, нам вже не повернути життя і здоров‘я тисяч українців. Але щоб ці втрати не були марними, ми просто мусимо перемогти Росію у цій війні і побудувати сильну та успішну Україну", - підсумував Сєнкевич.

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