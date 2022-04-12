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Наразі виявлено тіла 403 людей, по-звірячому закатованих в Бучі, - мер Федорчук

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буча,ексгумація
Мер Бучі Анатолій Федорчук повідомив, що в місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Маємо 403 тіла, по-звірячому закатовані, вбиті. Сьогодні о 10 розпочали відкриття, другої могили масового поховання - 56 тіл, плюс 4 приватні могили", - повідомив Мер Бучі.

Він додав, що в місті продовжують працювати сапери. Зокрема, по лісосмугах і лісах.

"Сподіваємося, хто пропав безвісти живі, але швидше за все, тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", - зазначив Федорчук.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    Буча це маленьке містечко
    Але це зріз того, що ці хробаки роблять ВСЮДИ ДЕ ЗАХОПЛЮЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ

    ми маємо право на ненависть до цих вибл*дків

    НА ВІКИ МАЄМО ПРАВО НА ЦЮ СВЯТУ ЛЮТЬ.

    хтось там на раші радісно писав, що Туреччина прийме туристів з раші?
    і наш співгромадянин спокійно порекомендував йому брати із собою ножа.
    бо він свого ножа вже взяв...

    БІЙТЕСЯ ТЕПЕР, СУКИ
    ДИХАЙТЕ ЧЕРЕЗ РАЗ І БІЙТЕСЯ.
  • Green sheet
    ***** не хочет в Буче переговоры провести? или в Мариуполе на месте разбомбленного драмтеатра и роддома?
  • Перехватчик
    Nasha Canada Наша Канада


    @NashaCanada

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    https://twitter.com/NashaCanada/status/1513756687974518792 8 ч



    Еще раз повторим:
    Никаких спортсменов,
    Никаких туристов,
    Никаких музыкантов, оркестров, дирижёров и балетов,
    Никаких ученых,
    Никаких товаров, нефти, газа и т.д.
    Огромный железный забор, чтобы мышь не проскочила.
    А за забором то, что раньше называлось «россия».
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