Ситника звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із закінченням терміну повноважень, - "слуга народу" Гришина
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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситника звільнений із посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Про це повідомила у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.
"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - зауважила вона.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.