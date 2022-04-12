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Ситника звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із закінченням терміну повноважень, - "слуга народу" Гришина

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ситник
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситника звільнений із посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Про це повідомила у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - зауважила вона.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. 

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Кому війна, а слугам просо(((
  • Jonathan Jones
    Оперативненько. Небось часы считали. Нет важнее задачи во время войны, чем увольнение директора НАБУ. Так держать, ************* ...
  • Gal
    Не розхитуйте човна, бо Зеленського знудить!
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