Ситника звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із закінченням терміну повноважень, - "слуга народу" Гришина

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситника звільнений із посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Про це повідомила у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - зауважила вона.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник сподівається, що конкурс на директора НАБУ відбудеться без "неприємних речей" на відміну від обрання керівника САП