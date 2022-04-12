Зеленський підписав закон про 100% гарантію вкладів на період війни
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомив голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у телеграм-каналі у вівторок, закон також встановлює, що згодом максимальна сума відшкодування за вкладами становитиме 600 тис. грн порівняно з 200 тис. грн.
Окрім того, до загальної системи гарантування вкладів буде внесено державний Ощадбанк, який сьогодні єдиний має 100% гарантію вкладів. Власники депозитів в Ощадбанку терміном понад 12 місяців після набуття чинності законом отримають право на дострокове їх отримання.
Відповідно до тексту законопроєкту на сайті ВР, вкладення у депозитні та ощадні сертифікати банку вкладами не є.
Серед інших норм закону – скасування зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за векселями, виданими ним у 2015-2016 роках Мінфіну. Станом на вересень 2021 року залишок боргових зобов'язань Фонду Мінфіну за векселями становив 45,7 млрд грн за номіналом векселів та понад 62,5 млрд грн відсотків, які має бути нараховано до 2031 року.
Закон також доручає Рахунковій палаті невідкладно здійснити аудит роботи ФГВФО у 2016-2019 роках.