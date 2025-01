Під час стрілянини на одній зі станцій метро в Нью-Йорку поранень дістали щонайменше 13 людей, - ЗМІ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними, що надходять із місця подій, поранень дістали 13 людей, одночасно рятувальники не виключають, що поранення можуть бути не тільки вогнепальними, а й від спрацьовування вибухового пристрою.

Агентство з посиланням на місцеве телебачення повідомляє, що на місці події виявлено вибухові пристрої, які не вибухнули.

Деякі ЗМІ повідомляють про п'ятьох загиблих.

У соцмережах оприлюднено кадри поранених людей, які лежать на пероні станції.

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn - subway Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area.#Brooklyn #NewYork https://t.co/IYh6kdB3oV pic.twitter.com/y6mEfyApTY