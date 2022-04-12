Штайнмаєр планував візит до Києва, але Зеленський відмовив у зустрічі через зв'язки президента ФРН із РФ, - Bild

Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра через його тісні зв'язки з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Як зазначає німецьке видання, Штайнмаєр разом з іншими урядовими делегаціями з інших країн ЄС повинен був прибути до Києва 12 квітня. Однак українська сторона, як стверджує ЗМІ, нібито виступила проти його візиту.

"З Києва в Офіс федерального президента надійшла чітка заява про те, що на даний момент вони не готові ні до яких зустрічей. Однак не можна виключати зустрічі в майбутньому", - пише Bild.

Також повідомляється, що причиною такої позиції Офісу Президента стали тісні контакти Штайнмаєра з РФ в останні роки. Зокрема, на посаді міністра закордонних справ Німеччини він підтримував зв'язок з російським колегою Сергієм Лавровим. Крім того, Штайнмаєр був прихильником "Північного потоку - 2".

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