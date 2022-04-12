Швеція та Фінляндія самі вирішать, чи вступати до НАТО. Погрози РФ неприпустимі, - глава МЗС Швеції Лінде
Про це заявила у вівторок глава шведського МЗС Анн Лінде, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Неприпустимо, щоб Росія у якийсь спосіб погрожувала Швеції та Фінляндії. Наші громадяни мають самі ухвалювати рішення у сфері безпеки", - наводить слова міністра агентство ЕФЕ.
"Світ після 24 лютого відрізняється від того, щоб було до цієї дати. Швеція та Фінляндія самі вирішать питання щодо свого майбутнього", - додала Лінде, яка перебуває з візитом у Боснії і Герцеговині.
Раніше у квітні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання про те, чи стала несподіванкою для Кремля інформація ЗМІ про плани Швеції та Фінляндії вступити до НАТО вже цього літа і чи це є новою загрозою для Росії, заявив, що подальше розширення НАТО не принесе додаткової безпеки на європейський континент.