Швеція та Фінляндія самі вирішать, чи вступати до НАТО. Погрози РФ неприпустимі, - глава МЗС Швеції Лінде

Швеція та Фінляндія самостійно ухвалять рішення про те, чи потрібно їм приєднуватися до НАТО.

Про це заявила у вівторок глава шведського МЗС Анн Лінде, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Неприпустимо, щоб Росія у якийсь спосіб погрожувала Швеції та Фінляндії. Наші громадяни мають самі ухвалювати рішення у сфері безпеки", - наводить слова міністра агентство ЕФЕ.

"Світ після 24 лютого відрізняється від того, щоб було до цієї дати. Швеція та Фінляндія самі вирішать питання щодо свого майбутнього", - додала Лінде, яка перебуває з візитом у Боснії і Герцеговині.

Раніше у квітні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання про те, чи стала несподіванкою для Кремля інформація ЗМІ про плани Швеції та Фінляндії вступити до НАТО вже цього літа і чи це є новою загрозою для Росії, заявив, що подальше розширення НАТО не принесе додаткової безпеки на європейський континент.

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