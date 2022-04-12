Росія на кордоні з Фінляндією після її заяв про вступ до НАТО розгортає війська, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням Daily Mail.
На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російського боку рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси.
Попередньо, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.
Як зазначається, розгортання військ РФ відбувається після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що уряд "до середини літа завершить дискусію" щодо подання заявки на членство в НАТО.
У відповідь прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що цей крок "не поліпшить" ситуацію з безпекою в Європі, а російський депутат Володимир Джабаров додав, що це означатиме "руйнування країни".
За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають Росію "значною військовою загрозою", що на 25% більше, ніж минулого року.