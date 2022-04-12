В Ірпені відновлюють пошкоджені російськими окупантами мережі. ФОТО
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Російські окупаційні війська зруйнували багато телекомунікаційної інфраструктури. У м. Ірпінь провайдер вже активно відновлює пошкоджену мережу.
Про це у своєме Telegram повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ
"Наразі основна проблема, яка заважає відновленню мереж, — відсутність електроенергії через зруйновану енергоінфраструктуру. Ми тісно співпрацюємо з операторами, виробниками телекомобладнання та енергокомпаніями для якомога швидшого відновлення інтернету. До речі, уже частково відновили зв'язок у Бородянці та Ірпені. Працюємо далі", - йдеться у повідомленні мінцифри.