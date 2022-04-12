Автор "настільної" книги Путіна Гаспарян отримав першу в Україні підозру у публічних закликах до геноциду українського народу, - Венедіктова

Офіс Генпрокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами.

Як повідмляє Цензор.НЕТ, про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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"Офіс Генпрокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами ( ч. 2 ст. 442 КК України).

Армен Гаспарян написав книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" в якій системно, безкомпромісно та безальтернативно просував свої твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Автор закликав владу РФ провести так звану "денацифікацію" України. Зокрема, захопити владу шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечити повний зовнішній контроль над нею.

Серед ідей Гаспаряна – поміщення усіх українців, які залишаться живими після війни, до так званих фільтраційних таборів та проведення над ними масштабного судового процесу з вироками всім, хто має проукраїнську позицію. Найбільш проукраїнськи налаштованих він запропонував взагалі знищити, інших відправляти до концентраційних таборів та залучати до виконання безоплатних робіт", - написала вона.

Венедіктова зазначила, що Гаспарян писав про "необхідність початку "денацифікації", а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України. Зокрема, геноциду мали зазнати жителі Одеси, Миколаєва, Херсона, Харкова, Чернігова та Києва":

"Електронна версія україноненависницької книги була опублікована у мережі інтернет, де вільно та безоплатно можна було скачати плід його нездорової фантазії, яка стає реальністю нині. Книга також виходила друком, а її автор неодноразово в численних інтерв’ю на радіо, телебаченні, друкованих ЗМІ та ютуб-каналах розповсюджував свої заклики до геноциду, викладені у ній.

Книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" навіть закупило Управління справами Президента РФ для вивчення та використання посадовими особами. Твердження з неї неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України. Скористався цими наративами і президент РФ під час звернення щодо визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР" та проведення "військової операції" на території України".

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Очільниця ОГП наголосила на тому, що пропагандисти й ідеологи геноциду є злочинцями.

"У Адольфа Гітлера теж була улюблена книжка, змістом і духом якої він інфікував цілі нації - "Mein Kampf". Слід зазначити, що у нього це вийшло.

Подібна "література" - досить професійний і якісно підготований продукт і інструмент, якщо хочете. Як не дивно, ми з вами знаємо, що більше 80% громадян РФ підтримують ідеї вищого керівництва РФ, а точніше їх ватажка – президента. Чи випадково це? Відповідь очевидна – ні. З громадянами системно і методично працюють з допомогою ЗМІ, соцмереж, їхніх місцевих ЛОМів, телебачення тощо.

Багато хто із вас назве такі ідеї просто хворими, божевільними, гидкими, але я ризикну не погодитись. Ті, хто всю цю ахінею вигадав і пізніше описав – злочинці, які виконують злочинний наказ, які вступили у злочинну змову зі злочинною метою і робили вони все це свідомо. А раз так, і реакція українських органів правопорядку на їхні дії буде адекватною – притягнення до кримінальної відповідальності", - підкреслила вона.