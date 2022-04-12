Мережа супермаркетів VARUS за підтримки Міністерства соціальної політики України та у прямій взаємодії з управліннями соціального захисту населення запустила благодійний проєкт "Це вам від щирого серця". Цими вихідними вже запрацював фасувальний цех у Дніпрі. Зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійний проєкт "Це вам від щирого серця"

"1367 кг — саме стільки добра ви подарували тим, хто потребує допомоги!

Сьогодні у рамках благодійного проєкту "Це вам від щирого серця" VARUS передав 157 продуктових наборів Дніпровському міському територіальному центру, що опікується самотніми літніми людьми та особами з інвалідністю:

90 наборів за 250 грн

90 наборів за 250 грн 67 наборів за 500 грн

У цих продуктових кошиках — найнеобхідніші товари: крупи, борошно, олія, чай, печиво, засоби гігієни. І прямо зараз їх вже отримують самотні бабусі та дідусі

Щиро дякуємо всім, хто долучився, ви неймовірні! Але не скидаємо обертів — продовжуємо збирати та відвантажувати допомогу, тож приєднуйтесь до проєкту і ви:

замовляйте продуктові кошики за 250 грн або 500 грн на сайті go.varus.ua/dobro/

замовляйте продуктові кошики за 250 грн або 500 грн на сайті а ми спільно з міськими службами соціального захисту зберемо та доставимо їх тим, кому вони необхідні. Робімо добро разом! " - сказано в повідомленні.

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