Новини

У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення

2 28010
продукти
Мережа супермаркетів VARUS за підтримки Міністерства соціальної політики України та у прямій взаємодії з управліннями соціального захисту населення запустила благодійний проєкт "Це вам від щирого серця". Цими вихідними вже запрацював фасувальний цех у Дніпрі. Зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійний проєкт "Це вам від щирого серця"

"1367 кг — саме стільки добра ви подарували тим, хто потребує допомоги!

Сьогодні у рамках благодійного проєкту "Це вам від щирого серця" VARUS передав 157 продуктових наборів Дніпровському міському територіальному центру, що опікується самотніми літніми людьми та особами з інвалідністю:

  • У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 01 90 наборів за 250 грн
  • У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 01 67 наборів за 500 грн

У цих продуктових кошиках — найнеобхідніші товари: крупи, борошно, олія, чай, печиво, засоби гігієни. І прямо зараз їх вже отримують самотні бабусі та дідусі У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 03

Щиро дякуємо всім, хто долучився, ви неймовірні! Але не скидаємо обертів — продовжуємо збирати та відвантажувати допомогу, тож приєднуйтесь до проєкту і ви:

  • У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 04 замовляйте продуктові кошики за 250 грн або 500 грн на сайті go.varus.ua/dobro/
  • У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 04 а ми спільно з міськими службами соціального захисту зберемо та доставимо їх тим, кому вони необхідні. У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 06 Робімо добро разом! " - сказано в повідомленні.

Читайте також: Фонд "Надія по всьому світу" просить про допомогу для захисників столиці та киян

Топ коментарі

  • bt Maven
    Varus?
    Всего 157?
    Редкое жлобство.
  • Павло ШОвте
    Что то нигде не слышно в СМИ закупок вооружения Армии от ахметовых, коломойских, тимошенок, пинчуков. Мабуть мало *********...Или эти гниды надеются за спинами патриотов пропетлять до победы со своим говнокомандующим?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хватит критиковать.. 157 так 157.... на сумму 56 000 грн..
    спасибо!
    ноет тот кто сам батон в корзину для благотворителей не положил...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини